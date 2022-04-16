У перші дні війни Владислав вирішив допомагати світовим ЗМІ висвітлювати злочини Росії. Після Олімпіади-2022 у нього залишилися контакти багатьох іноземних журналістів. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу він розповів, як змінилося його життя після повномасштабної війни в Україні.

Читайте повністю Про волонтерство замість тренувань та відсторонення Росії від спорту: інтерв'ю з Гераскевичем

"Всі ми не вірили, що почнеться війна. До кінця сподівалися, що цього не станеться. Після Олімпійських ігор залишилося багато контактів зі світовими ЗМІ, почав їм писати. Подавав їм багато інформації про те, що в нас відбувається, закликав допомагати нашій країні. Це тривало десь перші два тижні. У мене було плюс-мінус 5 інтерв'ю в день", – розповів Гераскевич.

Відсторонення росіян та білорусів від світового спорту

Також спортсмен активно бореться з відстороненням росіян та білорусів від світового спорту.

"З другого дня війни займалися відстороненням росіян та білорусів від міжнародного спорту. Збирали підписи разом з українськими спортсменами. В перші дні у нас було понад 100 підписів саме олімпійців. Не тільки з України, це також були спортсмени з інших країн, як Канада, США, Латвія та інші. Рухалися зі спортсменами в цьому напрямку. Нам вдалося здобути маленьку перемогу, оскільки росіяни та білоруси не змогли виступити на Паралімпійських іграх-2022", – зазначив Владислав.

І як ми побачили згодом, цих спортсменів почали використовувати в пропаганді. Ми переконалися, що це рішення було правильним, тому що ці спортсмени, як маріонетки. З літерою "Z" вони виходять на концерти, і цим самим підтримують війну. Тому я вважаю, що з нашого, спортивного фронту це було дуже важливо. Я радий, що ми могли це зробити,

– наголосив скелетоніст.

Благодійний фонд

Владислав займається волонтерством. Разом зі своїм батьком він заснував благодійний фонд.

"Також в цей час намагалися максимально допомагати, волонтерити. В нас є великий бус, бобслейної та скелетонної команди. І ми їм допомагали перевозити гуманітарну допомогу та продовжуємо це робити. В мене є багато друзів, які також допомагають. Свої ресурси закінчуються дуже швидко.

Ми не можемо забезпечити всіх. Тому було рішення створити фонд. Вже він зареєстрований, закінчуємо організаційні питання", – додав спортсмен.

До слова. Владислав Гераскевич – перший історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді. На Іграх у Пекіні він посів 18-ту позицію.