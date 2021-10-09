У якій формі зіграють Україна та Фінляндія матч відбору на ЧС-2022: фото
9 жовтня 2021 , 16:37Читать новость на русском
Джерело:УАФ
У суботу, 9 жовтня, збірна України в матчі відбору на ЧС-2022 на виїзді зіграє з Фінляндією. Стали відомі форми, в яких зіграють команди.
Початок матчу – о 19:00 за Києвом. Фіни вийдуть на поле в домашньому, білому комплекті, а Україна – в гостьовому, синьому.
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Форми України та Фінляндії на матч 9 жовтня / Фото УАФ
Фінляндія – Україна: перед матчем
- Обидві команди до матчу підходять у рівних умовах. Україна та Фінляндія мають по 5 очок та йдуть на 2-й та 3-й позиціях відповідно.
- В останньому матчі ці національні команди розписали мирову 1:1. Єдиний гол у футболці України забив Жуніор Мораес.