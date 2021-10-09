До неї увійшли 23 гравця – наставник збірної України Олександр Петраков відчепив тільки півзахисника Олександра Піхальонка, який був викликаний у збірну вперше.

До слова Все або нічого: прогноз на матч відбору ЧС-2022 Фінляндія – Україна

Заявка збірної України

Воротарі: Бущан, Пятов, Різник

Захисники: Соболь, Сирота, Кривцов, Корнієнко, Забарний, Шабанов, Тимчик, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Харатін, Циганков, Булеца, Караваєв

Нападники: Яремчук, Довбик, Сікан.

Матч Фінляндія – Україна відбудеться у суботу, 9 жовтня. Стартовий свисток іспанського арбітра пролунає о 19:00.