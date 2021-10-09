Початок матчу – о 19:00 за Києвом. Фіни вийдуть на поле в домашньому, білому комплекті, а Україна – в гостьовому, синьому.

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Форми України та Фінляндії на матч 9 жовтня / Фото УАФ

Фінляндія – Україна: перед матчем