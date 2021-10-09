Начало – в 19:00 по Киеву. Финны выйдут на поле в домашнем, белом комплекте, а Украина – в гостевом, синем.

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Формы Украины и Финляндии на матч 9 октября / Фото УАФ

Финляндия – Украина: перед матчем