Начало – в 19:00 по Киеву. Финны выйдут на поле в домашнем, белом комплекте, а Украина – в гостевом, синем.
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Формы Украины и Финляндии на матч 9 октября / Фото УАФ
Финляндия – Украина: перед матчем
- Обе команды к матчу подходят в равных условиях. У Украины и Финляндии по 5 очков и обе идут на 2-й и 3-й позициях соответственно.
- В последнем матче эти национальные команды расписали мировую 1:1. Единственный гол в футболке Украины забил Жуниор Мораес.