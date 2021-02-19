Футболісти Динамо отримали значний бонус за вихід у Лігу Європи: названо суму

Керівництво Динамо не залишило без нагороди гравців, які вибороли для команди "футбольну весну". Динамо вирвало путіку у Лігу Європи у виріашльному матчі з Фреенцварошем.

Футболісти столичного клубу за вихід до 1/16 фіналу Ліги Європи отримали 700 тисяч євро премії (приблизно 30 тисяч євро на людину). Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

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Цю суму гравцям заплатили в доповнення до трьох мільйонів євро, які отримала вся команда за потрапляння до групового турніру Ліги чемпіонів.

Динамо зіграло внічию з Брюгге

Єврокубковий шлях команда Мірчі Луческу розпочинала в ЛЧ, де посіла третє місце у групі з Ювентусом, Барселоною та Ференцварошем.

У четвер, 18 лютого, Динамо зіграло перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни на власному полі приймали бельгійський Брюгге. Матч закінчився внічию 1:1.

Брюгге на цей матч приїхав без головного тренера Філіпа Клемана. У нього та усього тренерського штабу виявили коронавірус. Також інфікованими виявилися ще двоє гравців – Стефано Денсвіл та Матея Мітрович. Відктак команди заставили здати ще один тест на коронавірус по прибутті в Київ. За результатами тестування, коронавірус виявили у півзахисника Матса Рітса.

Повторний матч між Брюгге та Динамо відбудеться на полі бельгійців у четвер, 25 лютого. Динамо влаштує будь-яка перемога та нічия з рахунком більшим за 0:0 чи 1:1.