Луческу назвав винного у незадовільному результаті Динамо
Київське Динамо провело перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Брюгге. Кияни зіграли внічию з Брюгге 1:1, хоча вели упродовж матчу.
Джерело:Динамо
Наставник Динамо Мірча Луческу залишився незадоволений результатом гри, зокрема пропущеним голом Динамо.
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Результат був би хорошим, якби ми відстояли на нуль. Було завдання не пропустити гол. Пропустили через свою помилки, в момент, коли демонстрували хороший футбол. Якби були більш прагматичні в обороні, то могли б вийти в атаку і забити ще один гол,
– сказав Луческу.
За словами тренера Динамо, в Брюгге кращий ігровий ритм, адже бельгійці провели багато матчів у чемпіонаті. Втім, Луческу вважає, що гра була рівною, хоча й зауважив, що його підопічні робили дитячі помилки.
Він не відчув цей момент
Луческу переконаний, що Георгій Бущан мав виручити Динамо під час кутового, коли бельгійці відзначилися голом. "Воротар повинен був вийти і забрати цей м'яч", – сказав тренер.
Після поєдинку Луческу висловив свої претензії Бущану.
Я сказав, що коли подають м'яч правою ногою, він приходить до воротаря. Я просив, щоб він виходив на ці м'ячі і грав. На жаль, Бущан не відчув цей момент, не зіграв вчасно. Все може статися, але, на жаль, програли єдиноборства і пропустили цей гол,
– розповів румун.
Слід звернути увагу, що в момент голу нападник Динамо Артем Бесєдін програв боротьбу Брендону Мехеле, який і відзначився у воротах.
Луческу відповів на запитання, чи буде висловлювати претензії нападнику.
"Такий же гол ми пропустили на зборах, в спарингу. Треба подивитися цей момент, мені здалося, що воротар міг вийти на цю передачу. Складно зараз говорити, треба переглянути момент. Гравці повинні були зіграти уважніше один в один зі своїми опонентами", – резюмував фахівець.
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