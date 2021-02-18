Київське Динамо провело перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського Брюгге. Кияни зіграли внічию з Брюгге 1:1, хоча вели упродовж матчу.

Наставник Динамо Мірча Луческу залишився незадоволений результатом гри, зокрема пропущеним голом Динамо.

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Результат був би хорошим, якби ми відстояли на нуль. Було завдання не пропустити гол. Пропустили через свою помилки, в момент, коли демонстрували хороший футбол. Якби були більш прагматичні в обороні, то могли б вийти в атаку і забити ще один гол,

– сказав Луческу.

За словами тренера Динамо, в Брюгге кращий ігровий ритм, адже бельгійці провели багато матчів у чемпіонаті. Втім, Луческу вважає, що гра була рівною, хоча й зауважив, що його підопічні робили дитячі помилки.

Він не відчув цей момент

Луческу переконаний, що Георгій Бущан мав виручити Динамо під час кутового, коли бельгійці відзначилися голом. "Воротар повинен був вийти і забрати цей м'яч", – сказав тренер.

Після поєдинку Луческу висловив свої претензії Бущану.

Я сказав, що коли подають м'яч правою ногою, він приходить до воротаря. Я просив, щоб він виходив на ці м'ячі і грав. На жаль, Бущан не відчув цей момент, не зіграв вчасно. Все може статися, але, на жаль, програли єдиноборства і пропустили цей гол,

– розповів румун.

Слід звернути увагу, що в момент голу нападник Динамо Артем Бесєдін програв боротьбу Брендону Мехеле, який і відзначився у воротах.

Луческу відповів на запитання, чи буде висловлювати претензії нападнику.

"Такий же гол ми пропустили на зборах, в спарингу. Треба подивитися цей момент, мені здалося, що воротар міг вийти на цю передачу. Складно зараз говорити, треба переглянути момент. Гравці повинні були зіграти уважніше один в один зі своїми опонентами", – резюмував фахівець.

Дивіться відео пропущеного голу Динамо

Повторний матч між Брюгге та Динамо відбудеться на полі бельгійців у четвер, 25 лютого. Динамо влаштує будь-яка перемога та нічия з рахунком більшим за 0:0 чи 1:1.