Які шанси в Шахтаря перемогти Маккабі Тель-Авів в 1/16 фіналу Ліги Європи – прогноз

Ізраїльський Маккабі Тель-Авів та український Шахтар 18 лютого зустрінуться у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Що прогнозують букмекери – далі в метаріалі.

Маккабі та Шахтар проведуть перший матч у своїй історії. Ізраїльський клуб вийшов до 1/16 фіналу після групового етапу Ліги Європи. Натомість Шахтар вилетів з Ліги чемпіонів, посівши 3 місце.

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Маккабі у 2021 році вже провів 8 офіційних матчів, з яких 7 виграв. Натомість Шахтар тільки 14 лютого зіграв свій перший офіційний матч, поділивши очки з Колосом у чемпіонаті України.

Маккабі – Шахтар: прогноз Favbet

Букмекери вважають Шахтар очевидним фаворитом протистояння. На вихід Шахтаря в 1/8 фіналу у компанії Favbet пропонують коефіцієнт 1,16. Якщо ж Маккабі виб'є Шахтар це стане справжньою сенсацією. Наразі шанси ізраїльського клубу подолати 1/16 фіналу оцінюють коефіцієнтом 5,80.

Також Шахтар є фаворитом виїзного матчу з Маккабі. Перемогу українського клуба, який у 2020 році двічі завдав поразки Реалу, оцінюють коефіцієнтом 1,82. Водночас на домашню звитягу Маккабі букмекери пропонують коефіцієнт 4,75. Нічия у матчі оцінена коефіцієнтом 3,65.

Навряд чи від Шахтаря слід очікувати багато голів, адже "гірники" ще не набрали форму. Хоча Маккабі перебуває у тонусі, але рівень команди набагато нижчий, аніж в Шахтаря.

Тому цілком ймовірно, що в першому матчі між командами не буде зливи голів. Коефіцієнт на тотал менше 2 – 2,52. Якщо ж команди вирішать влаштували гольову феєрію і тотал гри складе більше 3.5 – коефіцієнт 3,45.

Поєдинок Маккабі Тель-Авів – Шахтар розпочнеться о 22:00.