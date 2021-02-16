Наставник збірної України Андрій Шевченко вирішив залишитися у Києві, щоб переглянути матчі Динамо та Шахтаря у Лізі Європи. Обидва українські клуби 18 лютого проведуть матчі 1/16 фіналу.

Шахтар і Динамо боєздатні в єврокубках

Наставник української збірної вважає, що Шахтар і Динамо будуть боєздатні в Лізі Європи.

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На думку Шевченка, Шахтар і Динамо мають подолати стадію 1/16 фіналу.

Шахтар і Динамо боєздатні в єврокубках, знаходяться в хорошій формі. Я залишуся в Києві на ігри Динамо і Шахтаря. Я вважаю, що єврокубкова весна для нас буде вдалою, наші клуби пройдуть і пройдуть ще далі,

– сказав Шевченко.

В 1/16 фіналу Шахтар зіграє проти ізраїльського клубу Маккабі Тель-Авів. Домашній матч "гірників" відбудеться у Києві 25 лютого.

Натомість Динамо зустрінеться з бельгійським Брюгге. Кияни приймуть бельгійців на НСК "Олімпійський" вже 18 лютого.

Шахтар та Динамо вилетіли у Лігу Європи з Ліги чемпіонів. Українські клуби посіли треті місця у своїх групах.



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