Израильский Маккаби Тель-Авив и украинский Шахтер 18 февраля встретятся в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Что прогнозируют букмекеры – дальше в метариале.

Маккаби и Шахтер проведут первый матч в своей истории. Израильский клуб вышел в 1/16 финала после группового этапа Лиги Европы. При этом Шахтер вылетел из Лиги чемпионов, заняв 3 место.

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Маккаби в 2021 году уже провел 8 официальных матчей, из которых 7 выиграл. При этом Шахтер только 14 февраля сыграл свой первый официальный матч, поделив очки с Колосом в чемпионате Украины.

Маккаби – Шахтер: прогноз Favbet

Букмекеры считают Шахтер очевидным фаворитом противостояния. На выход Шахтера в 1/8 финала в компании Favbet предлагают коэффициент 1,16. Если же Маккаби выбьет Шахтер, это станет настоящей сенсацией. Сейчас шансы израильского клуба преодолеть 1/16 финала оценивают коэффициентом 5,80.

Также Шахтер является фаворитом выездного матча с Маккаби. Победу украинского клуба, который в 2020 году дважды нанес поражение Реалу, оценивают коэффициентом 1,82. в то же время на домашнюю победу Маккаби букмекеры предлагают коэффициент 4,75. ничья в матче оценена коэффициентом 3,65.

Вряд ли от Шахтера следует ожидать много голов, ведь "горняки" еще не набрали форму. Хотя Маккаби находится в тонусе, но уровень команды намного ниже, чем у Шахтера.

Поэтому вполне вероятно, что в первом матче между командами не будет ливня голов. Коэффициент на тотал меньше 2 – 2,52. Если же команды решат устроить голевую феерию и тотал игры составит более 3.5 – коэффициент 3,45.

Поединок Маккаби Тель-Авив-Шахтер начнется в 22:00.