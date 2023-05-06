Біла ворона: яке майбутнє Михайлу Мудрику в Челсі пророкують англійські ЗМІ
Джерело:Standart
Навколо Михайла Мудрика гуляє низка чуток щодо його майбутнього. Коштовний українець прикував до себе увагу.
Англійське видання Standard зробило прогноз щодо долі молодих гравців, яких придбали у зимове трансферне вікно. Михайло Мудрик може продовжувати отримувати шанси.
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Головне – віра
Величезний склад Челсі став однією з головних причин невдач "аристократів" у нинішньому сезоні. Футболісти мало спілкуються між собою, не отримують достатньо уваги від тренерів і просто не встигають сформувати якусь структуру. Раніше повідомлялося, що гравця "пенсіонерів" не вистачає місця у роздягальні, а тому новачки, зокрема і Мудрик, були вимушені перевдягатись у коридорі.
Також уже колишній тренер Челсі Грем Поттер намагався вмотивувати футболістів у скрутну годину, влаштувавши їм екскурсію на військову базу, проте це не допомогло. З такої кількістю проблем влітку точно слід очікувати масових продажів та оренд. Англійське видання спрогнозувало майбутні долі молодих гравців лондонського колективу, яких "аристократи" придбали взимку.
Що стосується Михайла Мудрика (62 мільйони фунтів), який став одним з найдорожчих новачків, поки ніяк не виправдав аванси. В українця були короткі позитивні спалахи, але цього зовсім недостатньо для основи Челсі. Проте клуб зберігає сильну віру в Мудрика, який повинен відіграти помітну роль у "воскресінні" наступної кампанії, тому серед інших у Михайла найсвітліше майбутнє в команді.
Що стосується інших новачків
- Ноні Мадуеке (29 мільйонів фунтів). У Челсі і так був відчутний перебір вінгерів, тому придбання зірки ПСВ разом за Мудриком виглядало нелогічно. Ноні очікувано отримав обмаль ігрового часу, але непогано проявив себе, а тому є надії на прогрес і більше практики в наступному сезоні.
- Бенуа Бадіашиль (35 мільйонів фунтів). Потужний центрбек регулярно грав за часів Поттера, проте не вписався у схему нинішнього тимчасового тренера. Влітку "аристократи" хочуть повернути схожого за стилем Леві Колвілла з оренди, тому Бадіашилю доведеться показувати себе якнайкраще перед новим тренером.
- Керні Чуквуемека (20 мільйонів фунтів) і Давід Фофана (10 мільйонів фунтів). Обох виконавців підписували на довгострокову перспективу, хоча й футболісти отримали трохи часу за першу команду. Найочевиднішим варіантом для Чуквуемеки та Фофани будуть оренди для отримання практики на дорослому рівні.