Низка гравців "аристократів" не мають можливості підготуватися до тренувального процесу у клубній роздягальні. Все через банальну причину – футболістам не вистачає місця.
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Перенаселення в роздягальні Челсі
Лондонський колектив активно попрацював на трансферну ринку. Челсі підійшов до придбання нових кадрів дещо з фанатизмом. Тепер це вилилось у таку проблему – у роздягальні "пенсіонерів" недостатньо місця для всіх, тому певні футболісти вимушені переодягатися на землі, або ж у коридорі.
Коли команду ще тренував Грем Поттер, після великої кількості придбань роздягальні Челсі переформатували. Однак гравцям все одно не вистачало місця. Серед тих, хто перевдягається у проході є і новачки, а саме Михайло Мудрик та Ноні Мадуеке. До того ж, з футболістів формують більше команди, однак з меншою кількістю в ній гравців. До прикладу, футболісти грають 9 на 9, а не 11 на 11, знову ж все через надто велику кількість виконавців у команді.
Нагадаємо, що взимку столичний колектив домовився про співпрацю відразу ж з 11-ма футболістами, серед яких Михайло Мудрик, Енцо Фернандес, Ноні Мадуеке, Жоау Фелікс та інші.
"Аристократи" у поточному сезоні
- Справи Челсі у нинішній кампанії йдуть відверто не найкращим чином. "Пенсіонери" посідають 11 сходинку Англійської Прем'єр-ліги, на 5 очок відстаючи хоча б від зони Ліги Конференцій.
- Невдачі лондонського колектива пов'язують якраз із великою кількістю новоспечених футболістів.
- Щодо внутрішніх кубків, то "аристократи" також втратили шанси на тріумф. Спершу Челсі ще в 1/32 фіналу вилетів з Кубка Англії від МанСіті, а згодом і з розіграшу Кубка англійської ліги у 1/16 і знову від "блакитних".
- Єдина надія "аристократів" на поточний сезон – це Ліга чемпіонів, де у чвертьфіналі вони зустрінуться з чинним володарем титула Реал Мадридом.