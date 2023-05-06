Англійське видання Standard зробило прогноз щодо долі молодих гравців, яких придбали у зимове трансферне вікно. Михайло Мудрик може продовжувати отримувати шанси.

Варте уваги Без упину в 39: Іньєста розірве контракт з поточним клубом та порине у пошуки іншої команди

Головне – віра

Величезний склад Челсі став однією з головних причин невдач "аристократів" у нинішньому сезоні. Футболісти мало спілкуються між собою, не отримують достатньо уваги від тренерів і просто не встигають сформувати якусь структуру. Раніше повідомлялося, що гравця "пенсіонерів" не вистачає місця у роздягальні, а тому новачки, зокрема і Мудрик, були вимушені перевдягатись у коридорі.

Також уже колишній тренер Челсі Грем Поттер намагався вмотивувати футболістів у скрутну годину, влаштувавши їм екскурсію на військову базу, проте це не допомогло. З такої кількістю проблем влітку точно слід очікувати масових продажів та оренд. Англійське видання спрогнозувало майбутні долі молодих гравців лондонського колективу, яких "аристократи" придбали взимку.

Що стосується Михайла Мудрика (62 мільйони фунтів), який став одним з найдорожчих новачків, поки ніяк не виправдав аванси. В українця були короткі позитивні спалахи, але цього зовсім недостатньо для основи Челсі. Проте клуб зберігає сильну віру в Мудрика, який повинен відіграти помітну роль у "воскресінні" наступної кампанії, тому серед інших у Михайла найсвітліше майбутнє в команді.

Що стосується інших новачків