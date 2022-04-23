Яка ж прірва між нашими державами та народами, – Цуренко прокоментувала заяву Рубльова

Росіян та білорусів відсторонили від престижного турніру Вімблдон. Російський тенісист Андрій Рубльов обурений відповідним рішенням.

Цуренко: Я була сліпа

Росіянин наголосив, що відсторонення від Вімблдону є дискримінацією. Також Рубльов заявив, що він не стежить за новинами та не знає, що відбувається.

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Українська тенісистка Леся Цуренко прокоментувала відповідну заяву росіянина.

Людина взагалі не цікавиться, що відбувається у його власній країні. Не цікавиться тим, що відбувається в сусідній країні. Вражаюче. Яка ж прірва між нашими державами та народами, яку я так довго не помічала. Як я шкодую про це. Я була сліпа,

– заявила українка.

Вімблдон-2022 відбудеться без участі представників Білорусі та Росії. Про це офіційно повідомили 20 квітня.

Світові тенісні організації не задоволені відповідним рішенням. У ATP та WTA заявили, що відсторонення росіян та білорусів від турніру – це несправедливість.

Вони заявили, що таким чином організатори Вімблдона дискримінують учасників країн-агресорів.

Також керівник WTA погрожує Вімблдону серйозною реакцією.