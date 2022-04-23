Цуренко: Я была слепа

Россиянин подчеркнул, что отстранение от Уимблдона является дискриминацией. Также Рублев заявил, что не следит за новостями и не знает, что происходит.

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Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала соответствующее заявление россиянина.

Человек вообще не интересуется, что происходит в его собственной стране. Не интересуется происходящим в соседней стране. Впечатляюще. Какая же бездна между нашими государствами и народами, которую я так долго не замечала. Как я жалею об этом. Я была слепа,

– заявила украинка.

Уимблдон-2022 состоится без участия представителей Беларуси и России. Об этом сообщили 20 апреля.

Мировые теннисные организации недовольны соответствующим решением. В ATP и WTA заявили, что отстранение россиян и белорусов от турнира – это несправедливость.

Они заявили, что таким образом организаторы Уимблдона дискриминируют участников стран-агрессоров.

Также руководитель WTA угрожает Уимблдону серьезной реакцией.