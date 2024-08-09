У четвер, 8 серпня, Жан Беленюк завоював олімпійську "бронзу" у греко-римській боротьбі. Голова НОК України Вадим Гутцайт привітав усіх українських медалістів, окрім Беленюка.

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Реакція Беленюка на ігнор Гутцайта

Український борець зазначив, що те, що голова НОК України залишив його медаль поза своєю увагою, не стало для нього трагедією.

Мені немає чого відповісти на це питання. Мені байдуже, хто там і кого привітав. Це його рішення, його соціальні мережі. Не знаю, з чим це пов’язано, але для мене це не є якоюсь трагедією,

– розповів Беленюк.

Довідка. Між Жаном Беленюком та Вадимом Гутцайтом вже давно напружені стосунки та існує тривалий конфлікт. Ще коли Гутцайт був міністром молоді та спорту України Беленюк критикував його за те, що на Олімпіаду-2020 поїхала надто велика делегація чиновників.

Нагадаємо, що Жан Беленюк був також конкурентом Вадима Гутцайта на виборах голови НОК України.