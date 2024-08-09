Тинибекова – Коляденко 2:9

Айсулуу Тинибекова є срібною призеркою Олімпіади-2020, а Ірина Колянденко бронзова призерка турніру в Токіо. На борчинь очікувала запекла боротьба за місце у фіналі Олімпіади-2024, пише 24 канал.

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Взяла реванш за Токіо-2020

У чвертьфіналі Ірина Коляденко здолала представницю Болгарії Біляну Дудову з рахунком 7:3, хоча спочатку мінімально поступалася їй.

З Тинибековою Коляденко вже зустрічалася у півфіналі Олімпіади-2020 і тоді українка поступилася суперниці.

Поєдинок Тинибекової та Коляденко розпочався спокійно і жодна з суперниць не ризикувала йти в атаку. Згодом Ірина Коляденко після відеоповтору, за рішенням суддів, виграла челендж і отримала два бали.

Після перерви Тинибекова зуміла успішно атакувати і зрівняти рахунок, вийшовши вперед. Потім українка знову вийшла вперед після вдалого перехвату.

Під кінець бою Коляденко провела успішну контратаку, поклавши свою суперницю. Рахунок став 2:8. Але згодом Тинибекова отримала попередження і ще один бал отримала українка. Коляденко вийшла у фінал Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби.

Відзначимо, що фінал відбудеться 10 серпня. Суперниця Ірини Коляденко визначиться пізніше.