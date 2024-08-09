В четверг, 8 августа, Жан Беленюк завоевал олимпийскую "бронзу" в греко-римской борьбе. Председатель НОК Украины Вадим Гутцайт поздравил всех украинских медалистов, кроме Беленюка.

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Реакция Беленюка на игнор Гутцайта

Украинский борец отметил, что то, что председатель НОК Украины оставил его медаль без своего внимания, не стало для него трагедией.

Мне нечего ответить на этот вопрос. Мне безразлично, кто там и кого поздравил. Это его решение, его социальные сети. Не знаю, с чем это связано, но для меня это не является какой-то трагедией,

– рассказал Беленюк.

Справка. Между Жаном Беленюком и Вадимом Гутцайтом уже давно напряженные отношения и существует длительный конфликт. Еще когда Гутцайт был министром молодежи и спорта Украины Беленюк критиковал его за то, что на Олимпиаду-2020 поехала слишком большая делегация чиновников.

Напомним, что Жан Беленюк был также конкурентом Вадима Гутцайта на выборах председателя НОК Украины.