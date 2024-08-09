В четверг, 8 августа, Жан Беленюк завоевал олимпийскую "бронзу" в греко-римской борьбе. Председатель НОК Украины Вадим Гутцайт поздравил всех украинских медалистов, кроме Беленюка.
Читайте также Ирина Коляденко вышла в финал Олимпиады-2024
Реакция Беленюка на игнор Гутцайта
Украинский борец отметил, что то, что председатель НОК Украины оставил его медаль без своего внимания, не стало для него трагедией.
Мне нечего ответить на этот вопрос. Мне безразлично, кто там и кого поздравил. Это его решение, его социальные сети. Не знаю, с чем это связано, но для меня это не является какой-то трагедией,
– рассказал Беленюк.
Напомним, что Жан Беленюк был также конкурентом Вадима Гутцайта на выборах председателя НОК Украины.