Ексфутболіст Шахтаря показав, як зараз зсередини виглядає "Донбас Арена": фото

Колишній гравець Шахтаря Віталій Віценець приїхав погостювати до рідного Донецька, де відвідав колись рідний стадіон. 30-річний експівзахисник заглянув всередину стадіону.

Знімки з окупованої арени Віценець виклав у себе в інстаграмі.

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На кадрах видно, що поле арени перебуває у відмінному стані. Трава виглядає доглянутою і немає натяку на те запустіння, яке було на початку року.



"Донбас Арена" зараз / Фото: instagram.com/vitsenets_vitalii

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