Знімки з окупованої арени Віценець виклав у себе в інстаграмі.
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На кадрах видно, що поле арени перебуває у відмінному стані. Трава виглядає доглянутою і немає натяку на те запустіння, яке було на початку року.
"Донбас Арена" зараз / Фото: instagram.com/vitsenets_vitalii
Що відомо про "Донбас Арену"?
- "Донбас Арена" у довоєнний час був домашнім стадіоном місцевого Шахтаря та справжньою візитівкою міста шахтарів. Загалом поміщав понад 51 тисячу 500 глядачів і навіть на матчі внутрішнього чемпіонату на "Арену" приходили понад 40 тисяч глядачів.
- Крім Шахтаря, домашні матчі на стадіоні проводила збірна України, зокрема, під час домашнього Євро-2012. Востаннє у Лізі чемпіонів "гірники" грали на рідному стадіоні 27 листопада 2013 року проти іспанського Реал Сосьєдад.
- Пізніше, у 2014 році, після збройної агресії Росії донецький Шахтар припинив приймати матчі на домашньому стадіоні. Нині "Донбас Арена" досі перебуває під окупацією бойовиків.