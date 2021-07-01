Снимки с оккупированной арены Виценец выложил у себя в инстаграме.
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На кадрах видно, что поле арены находится в отличном состоянии. Трава выглядит ухоженной и нет намека на то запустение, которое было в начале года.
"Донбасс Арена" сейчас / Фото: instagram.com/vitsenets_vitalii
Что известно о "Донбасс Арене"?
- "Донбасс Арена" в довоенное время был домашним стадионом местного Шахтера и настоящей визитной карточкой города шахтеров. В целом помещал свыше 51 тысячи 500 зрителей и даже на матчи внутреннего чемпионата на "Арену" приходили более 40 тысяч зрителей.
- Кроме Шахтера, домашние матчи на стадионе проводила сборная Украины, в частности, во время домашнего Евро-2012. Последний раз в Лиге чемпионов "горняки" играли на родном стадионе 27 ноября 2013 года против испанского Реал Сосьедад.
- Позже, в 2014 году, после вооруженной агрессии России донецкий Шахтер прекратил принимать матчи на домашнем стадионе. Сейчас "Донбасс Арена" до сих пор находится под оккупацией боевиков.