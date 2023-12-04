Цього року ексгравець Динамо Артем Мілевський опинився у важкому стані. Нападник почав потрапляти у неоднозначні ситуації з рекламою каперів, а також шокував своїм зовнішнім виглядом.

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По Артему була видна зайва вага та схильність до залежності від алкоголю. Його друзі довгий час не могли його вмовити лягти на лікування, але зрештою Мілевський таки пішов на це.

Ба більше, експартнер гравця по Динамо та його друг Олександр Алієв розповідав, що Мілевський був навіть у комі. Зрештою, схоже, що лікування дало свої результати, адже Артем вперше після тої ситуації показався на публіці.



Артем Мілевський в Київській опері / instagram.com/timi1010

38-річний уродженець Білорусі відвідав Київську оперу разом зі своїм другом. Відповідні знімки Міля опублікував у себе на сторінці в інстаграм. Зовнішній вигляд гравця вразив підписників, адже його обличчя та одяг явно видавали риси здорової людини.

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Нагадаємо, що Ігор Суркіс повністю взяв на себе оплату лікування Мілевського. Крім того, президент Динамо пообіцяв ексгравцю киян роботу у клубі після його повного одужання.

Історія Артема Мілевського