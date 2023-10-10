Від початку повномасштабної війни Олександр Алієв перебуває у лавах Збройних сил України. Нещодавно колишній футболіст побував на передовій та навіть передав "привіт" окупантам від Мілі.

До теми Небожителі: як футболісти заступилися за порушників комендантської години і їм за це дісталося

Алієв: Молодь повинна пам'ятати, що у нас війна

Тому Алієв дуже різко відреагував на поведінку юних динамівців, які під час комендантського часу відвідали караоке-бар.

"Я цього категорично не підтримую – що молодь відпочиває та веселиться під час війни, та ще й у нічних клубах. Я розумію, що можна випити і посидіти, якщо наступного дня вихідний, але зробіть це у квартирі чи ресторані.

Я зараз повернувся з фронту і бачу, як пацани сидять у підвалах та окопах. Вони захищають честь своєї країни. Молодь, яка ходить і веселиться у цей час, має згадати, що у нас триває війна. Так, розслаблятися треба, ми не роботи, але робити це потрібно з розумом, не у всіх на очах і не порушуючи комендантську годину", – заявив Алієв.

Для того, щоб молоді футболісти більше не повторювали помилок, Алієв пропонує організувати для них поїздку на фронт. Юнаки повинні на власні очі побачити, якою ціною українські військові стримують російську навалу.

Якого покарання заслуговують гравці? Я б їх відправив на фронт, хай подивляться, в яких умовах перебувають наші військовослужбовці. Наші військові – це справжні мужики, які у непростих умовах воюють та переживають за нашу країну та українців,

– сказав Алієв.

На думку ексдинамівця, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс знайде спосіб, як покарати порушників. Втім, і сам Алієв може провести з ними виховну роботу.

А якщо мені вдасться їх побачити, то я поясню їм, що таке війна, можу і відео показати. Це буде всім урок. Я вважаю, що усіх чортів, які були у караоке-барі, не лише футболістів, треба відправити на війну, щоб вони не раділи та не веселились. Вони, мабуть, думають, що у Києві війна закінчилася. Ні, вона йде по всій країні!,

– заявив Алієв.

Раніше повідомлялося, що Динамо вже покарало футболістів-порушників. З гравцями юнацького складу провели виховну бесіду, а також оштрафували.