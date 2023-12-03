Артем Мілевський мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Культовий форвард Динамо навіть перебував у комі. У важкий час руку допомоги зірці українського футболу простягнули його друзі та президент столичного клубу Ігор Суркіс.

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Шанс для Мілевського

Ігор Михайлович не тільки оплатив лікування колишнього футболіста Динамо, але й готовий запропонувати йому роботу в клубі. Про це розповів колишній партнер Мілевського по збірній України Артем Федецький.

"Наскільки я знаю, Суркіс готовий взяти Мілевського на якусь посаду в Динамо. Можливо, дитячим тренером або селекціонером. Але все залежить від Артема. Якщо він правильно розкладе моменти у себе в голові і буде рухатись в позитивному напрямку, то в нього все вийде.

Не будемо говорити про його інше, нічне життя, але у Мілевського є шикарний футбольний досвід, він виступав на високому рівні, тому йому є чим поділитися з дітьми", – розповів Федецький.

Нагадаємо, що після завершення кар'єри Артем Мілевський не зумів адаптуватися до нових реалій. Форвард мав успішний ютуб-проєкт, але через війну змушений був його поставити на паузу.

Певний час Артем допомагав волонтерам. Проте згодом в оточенні футболіста опинилися сумнівні люди, які підштовхували його на авантюрні справи. У підсумку Мілевський опинився в лікарні та мав серйозні проблеми зі здоров'ям. Будемо вірити, що найгірші часи Артема залишилася позаду і він буде працювати на користь українського футболу.

До слова, раніше Ігор Суркіс жартівливо назвав посаду, на якій в майбутньому бачить Артема Мілевського.