Ексфорвард Динамо та збірної України Артем Мілевський вперше після тривалої паузи опублікував пост у своєму Інстаграмі. Легенда Динамо зробив репост повідомлення фанатського пабліка.
Читайте також Потрібно забути, що він був футболістом, – Алієв про лікування Мілевського, який був у комі
На фотографії Артем Мілевський у формі Динамо з капітанською пов'язкою. Таким чином, ексфорвард підтримав свій рідний клуб напередодні Всеукраїнського дербі.
Let`s go Kyiv (Вперед, Київ),
– написав культовий нападник "біло-синіх".
Публікація Артема Мілевського / instagram.com/timi1010
Лікування Мілевського
- Нагадаємо, що Артем Мілевський має серйозні проблеми зі здоров'ям. За повідомленням його друга Олександра Алієва, ексфорвард навіть перебував у комі.
- Завдяки допомозі президента Динамо Ігоря Суркіса, який взяв на себе витрати на лікування, Мілевського помістили в одну із приватних лікарень.
- Курс реабілітації дав результат і поступово Мілевський повертається до нормального життя.
- Тепер, щоб покращити настрій Артему, його рідна команда повинна перемогти "гірників".