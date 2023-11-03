Ексфорвард Динамо та збірної України Артем Мілевський вперше після тривалої паузи опублікував пост у своєму Інстаграмі. Легенда Динамо зробив репост повідомлення фанатського пабліка.

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На фотографії Артем Мілевський у формі Динамо з капітанською пов'язкою. Таким чином, ексфорвард підтримав свій рідний клуб напередодні Всеукраїнського дербі.

Let`s go Kyiv (Вперед, Київ),

– написав культовий нападник "біло-синіх".

Публікація Артема Мілевського / instagram.com/timi1010

Лікування Мілевського

Нагадаємо, що Артем Мілевський має серйозні проблеми зі здоров'ям. За повідомленням його друга Олександра Алієва, ексфорвард навіть перебував у комі.

Завдяки допомозі президента Динамо Ігоря Суркіса, який взяв на себе витрати на лікування, Мілевського помістили в одну із приватних лікарень.

Курс реабілітації дав результат і поступово Мілевський повертається до нормального життя.

Тепер, щоб покращити настрій Артему, його рідна команда повинна перемогти "гірників".

Важливо! Матч Динамо – Шахтар відбудеться у п'ятницю, 3 листопада. Гра розпочнеться о 17:00. Онлайн-трансляція матчу Динамо – Шахтар доступна на сайті 24 каналу.