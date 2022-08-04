Не мав жодних сумнівів, – промоутер Усика про повернення боксера в Україну після 24 лютого
Джерело:luckypunchnet
Олександр Усик відразу повернувся в Україну після початку повномасштабної російсько-української війни. До цього боксер перебував у Лондоні.
Красюк: Дорога додому зайняла щонайменше десять годин
Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк розповів, як Усик повертався до України. За його словами, боксер і так мав летіти в Київ, однак літак скасували.
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"Тому Олександр долетів до Польщі, а потім на перекладних рухався в Україну разом з Лапіним. Вони переходили кордон, і дорога додому зайняла щонайменше десять годин", – розповів промоутер.
Також Олександр вступив до лав територіальної оборони Київської області. Красюк розповів, як це було.
За словами Усика, він навіть натяку на сумнів не мав щодо повернення в Україну. Там родина, рідні та близькі. Так само і в тероборону він пішов без жодних вагань, патрулював разом із усіма,
– додав Красюк.
Все ж таки Усик виїхав з України, аби підготуватися до реваншу проти Ентоні Джошуа. Раніше сам боксер розповідав, що він не планував покидати рідну країну, проте його переконали це зробити друзі-військові.
Подарунок для українців
Нещодавно стало відомо, що Олександр викупив права на трансляцію реваншу з Джошуа. Він це зробив для того, аби його земляки змогли безплатно переглянути поєдинок.
Відразу декілька мовників транслюватимуть реванш Усик – Джошуа. Українці зможуть подивитися бій на платформі Megogo, "Суспільному", на ютубі-каналі Олександра Усика, та на сайті "Парі-Матч".
Промоутер розповів, що головною метою для Олександра є зібрати якомога більше коштів для України. Під час прямого ефіру кожен охочий матиме можливість за допомогою QR-коду зробити внесок у перемогу. Усі гроші від спонсорів, які допомагатимуть із цією трансляцією, переходитимуть до фонду боксера.Зверніть увагу! Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.