Красюк: Дорога додому зайняла щонайменше десять годин

Промоутер українського чемпіона Олександр Красюк розповів, як Усик повертався до України. За його словами, боксер і так мав летіти в Київ, однак літак скасували.

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"Тому Олександр долетів до Польщі, а потім на перекладних рухався в Україну разом з Лапіним. Вони переходили кордон, і дорога додому зайняла щонайменше десять годин", – розповів промоутер.

Також Олександр вступив до лав територіальної оборони Київської області. Красюк розповів, як це було.

За словами Усика, він навіть натяку на сумнів не мав щодо повернення в Україну. Там родина, рідні та близькі. Так само і в тероборону він пішов без жодних вагань, патрулював разом із усіма,

– додав Красюк.

Все ж таки Усик виїхав з України, аби підготуватися до реваншу проти Ентоні Джошуа. Раніше сам боксер розповідав, що він не планував покидати рідну країну, проте його переконали це зробити друзі-військові.

Подарунок для українців

Нещодавно стало відомо, що Олександр викупив права на трансляцію реваншу з Джошуа. Він це зробив для того, аби його земляки змогли безплатно переглянути поєдинок.

Відразу декілька мовників транслюватимуть реванш Усик – Джошуа. Українці зможуть подивитися бій на платформі Megogo, "Суспільному", на ютубі-каналі Олександра Усика, та на сайті "Парі-Матч".

Промоутер розповів, що головною метою для Олександра є зібрати якомога більше коштів для України. Під час прямого ефіру кожен охочий матиме можливість за допомогою QR-коду зробити внесок у перемогу. Усі гроші від спонсорів, які допомагатимуть із цією трансляцією, переходитимуть до фонду боксера.

Зверніть увагу! Реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії.