Як українки нагороджували самі себе на чемпіонаті світу з біатлону: відео церемонії

Жіноча збірна України з біатлону здобула бронзові нагороди в естафеті. Наші біатлоністки після гонки взяли участь у церемонії нагородження.

Збірна України у жіночій естафеті посіла третє місце. Хоча до кінця боролася за перемогу, а програла боротьбу за друге місце, поступившись 0,4 секунди німкеням.

Як це було Збірна України здобула "бронзу" жіночої естафети на чемпіонаті світу з біатлону

Після гонки відбулася традиційна церемонія нагородження. Та через пандемію коронавірусу вона є дещо незвичною. Біатлоністки нагороджують самі себе, щоб обмежити коло осіб.

Так і сталося з українками. Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дарія Блашко та Олена Підгрушна самі на себе вішали бронзові медалі чемпіонату світу.

Натомість німкені та норвежки нагороджували своїх партнерок по збірній.

Відзначимо, що ця бронзова медаль – поки єдина для збірної України на чемпіонаті світу з біатлону 2021 в Поклюці.