Фанати Арсенала скандували прізвище Зінченка після дебютного матчу українця: яскраве відео

Лондонський Арсенал 24 липня закінчив передсезонне турне у США. Матч проти Челсі запам'ятався дебютом Олександра Зінченка за "канонірів".

Подякували Зінченку за хороший дебют

Олександр Зінченко вже у дебютному матчі вийшов у стартовому складі "канонірів". Лівий захисник відіграв один тайм та після відпочинку був замінений на Нуну Тавареша, пише 24 канал.

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В обох таймах у ворота Челсі влетіло по два м'ячі. Рахунок у матчі відкрив Габріел Жезуш, який теж нещодавно перейшов із МанСіті, як й Зінченко.

Поєдинок закінчився розгромною перемогою Арсенала над "аристократами" з рахунком 4:0. "Каноніри" на мажорній ноті закінчили свій передсезонний збір за океаном.

Після переможного матчу український легіонер вирішив подякували уболівальникам Арсенала за підтримку. Коли Олександр підійшов до трибун, фанати "канонірів" почали вигукувати прізвище Зінченка. Українець подякував їм оплесками.

Ось так тепло Зінченка зустріли в Арсеналі. Схоже, що українець вже почав завойовувати любов фанатів лондонського клубу.

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Нагадаємо, що Зінченко дебютував за Арсенал вже через два дні після підписання контракту з клубом. Олександр уклав угоду з "канонірами" до кінця червня 2026 року.

5 серпня Арсенал стартує у новому сезоні АПЛ. Перша гра підопічних Мікеля Артети відбудеться на виїзді проти Крістал Пелес.