16 вересня у Белграді стартував чемпіонат світу з боротьби. Серед учасників значаться і російські спортсмени. Вони хоч і виступають під нейтральним статусом, від того не перестають бути росіянами. Але навіть їх участь в заходах на підтримку війни проти України не стала перепоною для участі в чемпіонаті світу, попри рішення Міжнародного олімпійського комітету.

Варте уваги Честь важливіша: Михайлов не сфотографувався з іранцем та росіянином під час нагородження

З росіян починають робити жертв режиму

United World Wrestling (UWW) вирішив допустити до змагань росіян Заурбека Сідакова, Заура Угуєва та Абдулрашида Садулаєва. Хоча щодо їх кандидатур було чимало зауважень. Адже вони були сповна використані російською владою для пропаганди війни проти України. Троє цих спортсменів, які є олімпійськими чемпіонами Токіо-2020, були учасниками політично-військового мітингу на стадіоні "Лужники" в Москві 18 березня 2022 року. Там також був присутній і російський диктатор Владімір Путін. Сам захід відбувся до річниці анексії Криму Росією. А Путін під час свого виступу виправдовував повномасштабне військове вторгнення в Україну. Тож і учасники мітингу, в тому числі спортсмени, були з символами цього вторгнення.

Окрім того, Садулаєв брав участь у відкритті турніру з боротьби, який був присвячений російським військовим, які відправилися на війну проти України, але були вбиті.

Лише цього було достатньо, щоб і надалі не допускати всіх спортсменів, які були присутні на цьому мітингу, до міжнародних змагань. Адже Міжнародний олімпійський комітет порадив керівним органам кожного окремого виду спорту виключити тих, хто публічно підтримує війну.

Та наявність цих фактів не стала переконливою для United World Wrestling. І там таки вирішили допустити цих трьох борців до чемпіонату світу. А своє рішення вони пояснили тим, що, нібито, борці були на цьому мітингу проти своєї волі.

"Щодо цих трьох чемпіонів неможливо зробити висновок з такою ж впевненістю, що вони активно й особисто підтримують війну та політику свого уряду. З додаткової інформації, отриманої під час цього процесу, також виявилося, що на цих спортсменів чиниться тиск, і їхня участь у певних заходах не є з їхньої волі", – йдеться в заяві UWW.

Варто відзначити, що в United World Wrestling і справді перевіряли російських та білоруських спортсменів і тренерів перед їх допуском на чемпіонат світу. Перевірочна комісія заборонила 30 спортсменам, тренерам і допоміжному персоналу з Росії та Білорусі брати участь в чемпіонаті світу.

У підсумку Заурбек Сідаков став чемпіоном світу з вільної боротьби у ваговій категорії до 74 кілограм. І Владімір Путін не оминув нагоди привітати його з перемогою, вкотре використавши спортсмена для своєї пропаганди.

Окрім того, ця перемога принесла Сідакову і ліцензію для участі в Олімпійських іграх в Парижі 2024 року. Ліцензію здобув і Заур Угуєв. Хоча остаточного рішення щодо участі росіян в Олімпіаді досі не прийнято.