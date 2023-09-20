16 сентября в Белграде стартовал чемпионат мира по борьбе. Среди участников числятся и российские спортсмены. Они хоть и выступают под нейтральным статусом, но от этого не перестают быть россиянами. И даже их участие в мероприятиях по поддержке войны против Украины не стало препятствием для участия в чемпионате мира, несмотря на решение Международного олимпийского комитета.

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С россиян начинают делать жертв режима

United World Wrestling (UWW) решил допустить к соревнованиям россиян Заурбека Сидакова, Заура Угуева и Абдулрашида Садулаева. Хотя по их кандидатурам было немало замечаний. Ведь они были полностью использованы российскими властями для пропаганды войны против Украины.

Трое этих спортсменов, являющихся олимпийскими чемпионами Токио-2020, были участниками политико-военного митинга на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта 2022 года. Там также присутствовал и российский диктатор Владимир Путин. Само мероприятие состоялось к годовщине аннексии Крыма Россией. Путин же во время своего выступления оправдывал полномасштабное военное вторжение в Украину. Поэтому и митингующие, в том числе спортсмены, были с символами этого вторжения.

Кроме того, Садулаев принимал участие в открытии турнира по борьбе, посвященном российским военным, которые отправились на войну против Украины, но были убиты.

Только этого было достаточно, чтобы и дальше не допускать всех спортсменов, присутствовавших на этом митинге, к международным соревнованиям. Ведь Международный олимпийский комитет посоветовал руководящим органам каждого отдельного вида спорта исключить тех, кто публично поддерживает войну.

Но наличие этих фактов не стало убедительным для United World Wrestling. И там решили допустить этих трех борцов к чемпионату мира. А свое решение они объяснили тем, что якобы борцы были на этом митинге против своей воли.

"По этим трем чемпионам невозможно сделать вывод с такой же уверенностью, что они активно и лично поддерживают войну и политику своего правительства. Из дополнительной информации, полученной во время этого процесса, также оказалось, что на этих спортсменов оказывается давление, и их участие в определенных мераоприятиях не являются по их воле", – говорится в заявлении UWW.

Стоит отметить, что в United World Wrestling действительно проверяли российских и белорусских спортсменов и тренеров перед их допуском на чемпионат мира. Проверочная комиссия запретила 30 спортсменам, тренерам и вспомогательному персоналу из России и Белоруссии участвовать в чемпионате мира.

В итоге Заурбек Сидаков стал чемпионом мира по вольной борьбе в весовой категории до 74 килограмм. И Владимир Путин не упустил случая поздравить его с победой, в очередной раз использовав спортсмена для своей пропаганды.

Кроме того, эта победа принесла Сидакову и лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Лицензию получил и Заур Угуев. Хотя окончательное решение об участии россиян в Олимпиаде до сих пор не принято.