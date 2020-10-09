Як Денис Берінчик ефектно спустився на ринг в образі супергероя перед чемпіонським боєм: відео
Боксер Денис Берінчик славиться своїми виходами на ринг перед боями. Не став винятком і його бій 8 жовтня, де він захистив свій чемпіонський титул WBO International у легкій вазі.
Цього разу для виходу в ринг Берінчик приміряв на себе образ супергероя і в прямому значенні цього слова спустився на ринг.
Відзначимо: Український боксер Берінчик у видовищному бою переміг Сіміона і захистив чемпіонський титул
Він пролетів над глядачами в залі під пісню Thunderstruck групи AC/DC.
Варто додати, що це не вперше Берічник використовує різні образи для виходу на ринг. Він виходив і на коні, і в образі козака, гладіатора, в'язня чи героя комп'ютерних ігор.
До теми: Підбірка унікальних виходів українського боксера Берінчика на ринг: відео
Сам бій закінчився достроковою перемогою Берінчика. Його суперник румун Віорел Сіміон відмовився продовжувати бій після сьомого раунду.
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