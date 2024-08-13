Не могла подумати, що матиму 6 медалей, – Харлан про звання найтитулованішої спортсменки України

Українська шаблістка Ольга Харлан поділилася емоціями від володіння шістьма олімпійськими медалями. Також спортсменка виокремила одну з найважливіших медалей.

На Олімпіаді-2024 Ольга Харлан здобула бронзову медаль в індивідуальному змаганні та "золото" в команді. Таким чином, вона стала найтитулованішою спортсменкою України, обігнавши Яну Клочкову.

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Емоції Харлан від 6 олімпійських медалей

Українську фехтувальницю запитали, чи могла б вона виділити найціннішу медаль у своєму арсеналі.

Не можу виділити якусь одну. Скажу, мабуть, про золоту медаль Пекіну, бо вона була першою. Це був початок всієї моєї історії. Тоді не могла навіть подумати, що в мене буде 6 медалей з Олімпіад. Дуже щаслива, не можу ще зрозуміти цього. Найголовніше – всі ці медалі для України. Я її везла до України й з Україною в серці,

– відповіла Ольга Харлан.

У підсумку всіх Олімпіад спортсменка змогла заробити 495 тисяч доларів США: у Пекіні – 100 тисяч, у Лондоні – 55, у Ріо – 135 та 205 тисяч доларів за змагання у Парижі.

Відзначимо, що фехтувальниця виставила на аукціон шаблю, якою завдала переможного уколу у фіналі Олімпіади-2024 у командних змаганнях. Аукціон проведе Благодійний фонд Сергія Притули.