У Ломи ментальність переможця, – реакція Гвоздика на перепалку Ломаченка та Стівенсона

Український боксер Олександр Гвоздик відреагував на конфлікт Василя Ломаченка та Шакура Стівенсона. Він вважає, що це було не шоу перед боєм, а справжні емоції.

У ніч з 3 на 4 серпня у Лос-Анджелесі відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став бій Ісроїла Мадримова та Теренса Кроуфорда. Під час боксерського поєдинку виникла словесна перепалка між Василем Ломаченком та Шакуром Стівенсом, яка ледь не переросла у бійку.

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Коментар Гвоздика щодо конфлікту боксерів

Олександр зазначив, що їх перепалка була на емоціях і Василь хоче почуватися весь час переможним.

Мені здається, що це справді були емоції. У Василя ментальність переможця і йому важко дивитися, коли хтось інший, а не він, підіймається на п’єдестал. У бою того вечора було багато питань до Кроуфорда, багато хто вважає, що переміг Мадрімов, хоча особисто в мене питань не було ніяких,

– розповів Гвоздик.

Він пояснив, що Мадрімов 100% видав крутий перфоманс, але можливо і була нічия, проте рефері підняв руку Кроуфорда. Цей момент Василю було важко пережити, тому що у його близькому бою з Хейні його руку не підняли.

"Як я казав про свої бої: "Shit happens". Мені здається, що Шакур його просто дратує. Займатися продажем бою почав займатися саме Стівенсон, а Василь його просто підтримав, тому що в нього був внутрішній вайб. Плюс це додає інтересу до їхнього потенційного бою", – додав Олександр Гвоздик.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Василь Ломаченко наразі не має мотивації виходити на ринг, тому повернеться не раніше кінця 2024 року.