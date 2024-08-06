В ночь с 3 на 4 августа в Лос-Анджелесе состоялся большой вечер бокса, главным событием которого стал бой Исроила Мадримова и Теренса Кроуфорда. Во время боксерского поединка возникла словесная перепалка между Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсом, которая едва не переросла в драку.

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Комментарий Гвоздика относительно конфликта боксеров

Александр отметил, что их перепалка была на эмоциях и Василий хочет чувствовать себя все время победным.

Мне кажется, что это действительно были эмоции. У Василия ментальность победителя и ему трудно смотреть, когда кто-то другой, а не он, поднимается на пьедестал. В бою в тот вечер было много вопросов к Кроуфорду, многие считают, что победил Мадримов, хотя лично у меня вопросов не было никаких,

– рассказал Гвоздик.

Он объяснил, что Мадримов 100% выдал крутой перфоманс, но возможно и была ничья, однако рефери поднял руку Кроуфорда. Этот момент Василию было трудно пережить, потому что в его близком бою с Хейни его руку не подняли.

"Как я говорил о своих боях: "Shit happens". Мне кажется, что Шакур его просто раздражает. Заниматься продажей боя начал заниматься именно Стивенсон, а Василий его просто поддержал, потому что у него был внутренний вайб. Плюс это добавляет интереса к их потенциальному бою", – добавил Александр Гвоздик.

Напомним, что ранее стало известно, что Василий Ломаченко пока не имеет мотивации выходить на ринг, поэтому вернется не раньше конца 2024 года.