За очками американський боксер переміг узбецького чемпіона Мадримова. На поєдинку були присутні такі відомі боксери, як Василь Ломаченко та Шакур Стівенсон.

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Скандал між Ломаченком та Стівенсоном

Під час боксерського поєдинку виникла словесна перепалка українським чемпіоном за версією та IBF i IBO та володарем титулу WBC Стівенсоном. Василь Ломаченко у ході сварки запропонував провести бій у ринзі прямо зараз.

Шакур погодився на пропозицію українця. Можливу бійку між боксерами не допустили охоронці.

Відео сварки Ломаченко та Стівенсона:

Нагадаємо, що промоутер Ломаченка Боб Арум зазначив, що Василь не буде проводити бої у цьому році через втрату мотивації. Тренер Стівенсона висміяв українця та порівняв його з Джо Байденом, який вийшов з передвибочої компанії на пост президента США.