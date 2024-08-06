Майк Тайсон у одному з інтерв'ю поділився думкою щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Ексбоксер дав настанову "Циганському королю".

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Порада для Ф'юрі від Майка Тайсона

"Залізний Майк" вважає, що британець у першому бою програв через те, що не серйозно поставився до Олександра Усика. Тайсон зауважив, якщо Ф'юрі виправить цей недолік, то боксер може здобути перемогу над українцем у реванші.

Тайсону Ф'юрі треба поставитися до реваншу більш серйозно і він зможе перемогти Усика,

– заявив Майк Тайсон.

Нагадаємо, що бій-реванш між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі заплановано на 21 грудня 2024 року.

Нещодавно Усик розповів про те, що йому пропонували відмовитись від громадянства України. Цю пропозицію боксер відхилив, зазначивши, що гроші його не мотивують.