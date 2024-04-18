Тотальний спокій: як "маестро пенальті" Лунін відреагував на вихід Реала в 1/2 ЛЧ – топове відео

Мадридський Реал по серії пенальті вибив Манчестер Сіті із Ліги чемпіонів. Героєм другого чвертьфінального матчу став український голкіпер вершкових" Андрій Лунін.

Українець, якого критикували після першої зустрічі із МанСіті, знову вийшов у стартовому складі Реала. Лунін неодноразово рятував команду, але все-таки пропустив від Кевіна Де Брюйне, пише 24 Канал.

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Стримана реакція героя матчу для Реала

Бельгієць у середині другого тайму зрівняв цифри на табло після того, як у першій частині гри рахунок відкрив Родріго. Команди перевели гру у додаткові 15-хвилинні тайми, які не визначились сильнішого у протистоянні. Тому чвертьфінальний матч перейшов у серію пенальті.

Перед якою Лунін отримав настанови від тренера воротарів Реала та свого конкурента, у якому виграв боротьбу, Кепи Аррісабалаги, який добре знає футболістів манчестерського клубу.

Андрій потягнув удари Сілви, взявши у того реванш за гол у першому матчі, та Ковачіча. Цікаво, що перед ударом колишнього гравця Реала, захисник "вершкових" Антоніо Рюдігер показував пальцем Луніну, у який бік слід кидатись. І був правий.

Ключовим став 11-метровий від Рюдігера. Едерсон вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до м'яча.

Реал переграв МанСіті у серії пенальті 3:4. Поки майже уся команда побігла до Рюдігера, Лунін дуже спокійно відреагував на переможний 11-метровий для його команди. Українець навіть не підійняв рук угору на знак виходу у півфінал Ліги чемпіонів.

Герой чвертьфіналу дуже стримано відреагував на успіх своєї команди. Цю холоднокровну реакцію зазняли уболівальники, які дивились матч із трибун.

Відео реакції Луніна на переможний пенальті Рюдігера

25-річний український голкіпер ще раз довів, чому саме він став першим номером Реала. Для Луніна ця гра стала 27-ю у поточному сезоні-2023/2024, у яких він пропустив 23 голи та відіграв 12 "сухих" поєдинків.

У півфіналі Реал зіграє проти Баварії, яка 17 квітня мінімально обіграла лондонський Арсенал 1:0 завдяки голу Кімміха. Перший матч протистояння закінчився бойовою нічиєю у Лондоні 2:2.