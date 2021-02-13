Як Луческу прибирав сніг на стадіоні "Динамо" перед матчем проти Олімпіка: відео

Україну накрила негода. Снігом були засипані всі міста. І стадіони. Тож щоб провести матчі, деякі поля довелося розчищати перед самою грою.

Але розчищати сніг довелося не лише працівникам стадіон. Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу теж взяв лопату, щоб відкинути сніг з газону.

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Сталося це перед матчем проти Олімпіка на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Правда дуже скоро лопату в 75-літнього тренера відібрали. І прибиранням снігу зайнялися без його допомоги.

Дивіться відео як Луческу прибирає сніг на стадіоні