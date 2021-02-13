Нападник Артем Бєсєдін відбув річну дискваліфікацію після звинувачення у вживанні допінгу. І зіграв перший матч за Динамо, відзначивши повернення забитим голом.

Артем Бєсєдін вийшов у стартовому складі Динамо на матч проти Олімпіка у суботу, 13 лютого.

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Бєсєдін забив на 30-й хвилині матчу. Динамо отримало право на штрафний по центру. Циганков завдав потужний удар у кут воріт. Чекотун м'яч відбив. Але першим на добиванні опинився саме Бєсєдін. Він випередив Пасіча та пробив головою у падінні.

Відео голу Бєсєдіна

Таким чином Бєсєдін зрівняв рахунок у цьому матчі. До цього Альваренга відрив рахунок, забивши у ворота Динамо.

Відзначимо, що це перший матч Бєсєдіна після дискваліфікації. Востаннє він зіграв ще 12 грудня 2019 року матч Ліги європи проти Лугано. Після цього його відсторонили від футболу на один рік – до 19 грудня 2020 року.