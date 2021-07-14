Як кумедна помилка воротаря Арсеналу призвела до курйозного голу: відео

14 липня 2021 , 09:52
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Джерело:

24 канал

Воротар Арсеналу Артур Оконкво посмішив глядачів під час товариського матчу з Хіберніаном. Шотландський клуб виграв 2:1.

Перший гол був забитий після серйозної помилки 19-річного голкіпера.

До слова Зоря вирвала перемогу у контрольному матчі на 90-й хвилині завдяки автоголу

Оконкво махнув ногою повз м'яча, дозволивши гравцеві Хайберніан розстріляти порожні ворота. Поєдинок завершився перемогою шотландської команди.

Відео курйозної помилки Оконкво

  • Оконкво є вихованцем Арсеналу, який пройшов всі молодіжні команди лондонців починаючи з дев'ятирічного віку.
  • У минулому сезоні молодий голкіпер регулярно тренувався з першою командою "канонірів" і фактично виконував роль третього воротаря, проте дебютувати на професійному рівні Артуру поки не вдалося.
Автор: Юрій Семенюк