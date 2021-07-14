Перший гол був забитий після серйозної помилки 19-річного голкіпера.
До слова Зоря вирвала перемогу у контрольному матчі на 90-й хвилині завдяки автоголу
Оконкво махнув ногою повз м'яча, дозволивши гравцеві Хайберніан розстріляти порожні ворота. Поєдинок завершився перемогою шотландської команди.
Відео курйозної помилки Оконкво
- Оконкво є вихованцем Арсеналу, який пройшов всі молодіжні команди лондонців починаючи з дев'ятирічного віку.
- У минулому сезоні молодий голкіпер регулярно тренувався з першою командою "канонірів" і фактично виконував роль третього воротаря, проте дебютувати на професійному рівні Артуру поки не вдалося.