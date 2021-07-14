Перший гол був забитий після серйозної помилки 19-річного голкіпера.

До слова Зоря вирвала перемогу у контрольному матчі на 90-й хвилині завдяки автоголу

Оконкво махнув ногою повз м'яча, дозволивши гравцеві Хайберніан розстріляти порожні ворота. Поєдинок завершився перемогою шотландської команди.

Відео курйозної помилки Оконкво