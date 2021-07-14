Первый гол был забит после серьезной ошибки 19-летнего голкипера.

К слову Заря вырвала победу в контрольном матче на 90-й минуте благодаря автоголу

Оконкво махнул ногой мимо мяча, позволив игроку Хайберниан расстрелять пустые ворота. Поединок завершился победой шотландской команды.

Видео курьезной ошибки Оконкво