Зоря – Аланьяспор 2:1
Голи: Вернидуб, 72, Громов, 90 – Караджа, 34
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У минулому сезоні суперник підопічних Віктора Скрипника посів сьому сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини і дійшов до фіналу Кубка країни, де програв Трабзонспору з рахунком 0:2.
Перша половина зустрічі залишилася за турецьким клубом. Ближче до кінця 45-хвилинки рахунок відкрив Караджа.
Після перерви луганчани заграли більш активно. Але вразити ворота суперника довго не вдавалося. Поки, нарешті, точним ударом не відзначився Вернидуб. А на останній секунді захисник суперника оформив автогол після прострілу Громова.
- 25-го липня Зоря стартує в УПЛ матчем з Олександрією.