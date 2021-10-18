Які книжки читають гравців збірної України – від трилерів до досліджень з реабілітації

Футболісти збірної України мають не так і багато вільного часу під час зборів команди. Багато хто з них цей час проводить за читанням книг чи переглядом фільмів або серіалів.

Півзахисник Тарас Степаненко поглиблює свої знання в медицині та реабілітології. Тому під час зборів команди читав книжку Ultimate back fitness and performance англійською мовою.

"Я зрозумів для себе, що окрім рутинних тренувань, треба ще слідкувати за собою та правильно готувати свій організм. Адже великі навантаження, треба правильно відновлюватися, щоб завжди бути у хорошій формі. Тому стараюся за собою слідкувати. І намагаюся це робити правильно та професійно. В цій книзі є хороші слова – "тренуй рухи, а не тренуй м'язи". Коли ти правильно рухаєшся, тоді правильно працюють вся м'язи, суглоби, зв'язки, і це дає свої плоди", – розповів Тарас Степаненко.

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Коли ж гравець не читає книжки, то дивитися серіали. Останній – "Каштановий чоловічок". Популярний серіал "Гра в кальмара" він переглядає з дружиною разом.

Натомість Олександр Караваєв віддав перевагу книжкам на економічну тематику. Зараз – про нафтову сферу та залежність у світі від неї.

Остання книга, яку прочитав Ігор Харатін – про Дейла Карнегі. А от нападник Артем Довбик – біографії футболістів. Серед них – про Роналду та Йогана Кройффа. Георгій Бущан – Джорджа Оруелла.

"Лінія крові" – книжка, яку під час зборів читає Сергій Кривцов.