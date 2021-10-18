Полузащитник Тарас Степаненко углубляет свои знания в медицине и реабилитологии. Поэтому во время сборов команды читал книгу Ultimate back fitness and performance на английском языке.

"Я понял для себя, что кроме рутинных тренировок надо еще следить за собой и правильно готовить свой организм. Ведь большие нагрузки, надо правильно восстанавливаться, чтобы всегда быть в хорошей форме. Поэтому стараюсь за собой следить. И стараюсь это делать правильно и профессионально. В этой книге есть хорошие слова – "тренируй движения, а не тренируй мышцы". Когда ты правильно двигаешься, тогда правильно работают все мышцы, суставы, связки, и это дает свои плоды", – рассказал Тарас Степаненко.

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Когда же игрок не читает книжки, то смотрит сериалы. Последний – "каштановый человечек". Популярный сериал "Игра в кальмара" он просматривает с женой вместе.

При этом Александр Караваев предпочел книги на экономическую тематику. Сейчас – о нефтяной сфере и зависимости в мире от нее.

Последняя книга, которую прочитал Игорь Харатин – о Дейле Карнеги. А вот нападающий Артем Довбик – биографии футболистов. Среди них – о Роналду и Йохана Кройффа. Георгий Бущан – Джорджа Оруэлла.

"Линия крови" – книга, которую во время сборов читает Сергей Кривцов.