"Ірпінь, ми у фіналі": перші емоції Ірини Коляденко після виходу у фінал Олімпіади-2024
У мережі з'явилося відео перших слів Ірини Коляденко після перемоги у півфіналі Оліміпади-2024. Спортсменка присвятила досягнення місту Ірпінь.
У п'ятницю, 9 серпня, у півфіналі Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби українка Ірина Коляденко протистояла Айсулуу Тинебековій. Українська спортсменка здобула перемогу і вийшла у фінал, пише 24 канал.
Читайте також Жан Беленюк відреагував на ігнор з боку голови НОК України щодо його "бронзи"
Реакція Коляденко на вихід у фінал
Після здобуття перемоги над представницею Киргизстану українка прокричала "Ірпінь, ми у фіналі".
Це місто є символічним у житті Ірини. Росія зруйнувала квартиру спортсменки в Ірпені, яку вона отримала за бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.
Також спортсменка пережила окупацію. Війну вона зустріла на зборах у Конча-Заспі, однак згодом приїхала до Ірпеня, а трошки пізніше з сім'єю перебралися поруч до Дмитрівки. 10 березня Ірина Коляденко спробувала виїхати з оточеного міста через житомирську трасу.
Перша реакція Ірини Коляденко на перемогу у півфіналі: дивіться відео
Відзначимо, що Айсулуу Тинибекова та Ірина Коляденко вже зустрічалися у півфіналі Олімпіади-2020 і тоді українка поступилася суперниці.