В пятницу, 9 августа, в полуфинале Олимпиады-2024 по греко-римской борьбе украинка Ирина Коляденко противостояла Айсулуу Тинебековой. Украинская спортсменка одержала победу и вышла в финал, пишет 24 канал.

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Реакция Коляденко на выход в финал

После одержания победы над представительницей Кыргызстана украинка прокричала "Ирпень, мы в финале".

Этот город является символическим в жизни Ирины. Россия разрушила квартиру спортсменки в Ирпене, которую она получила за бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио.

Также спортсменка пережила оккупацию. Войну она встретила на сборах в Конча-Заспе, однако впоследствии приехала в Ирпень, а чуть позже с семьей перебрались рядом в Дмитровку. 10 марта Ирина Коляденко попыталась выехать из окруженного города через житомирскую трассу.

Первая реакция Ирины Коляденко на победу в полуфинале: смотрите видео

Отметим, что Айсулуу Тинибекова и Ирина Коляденко уже встречались в полуфинале Олимпиады-2020 и тогда украинка уступила сопернице.