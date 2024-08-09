У п'ятницю, 9 серпня, у півфіналі Олімпіади-2024 з греко-римської боротьби українка Ірина Коляденко протистояла Айсулуу Тинебековій. Українська спортсменка здобула перемогу і вийшла у фінал, пише 24 канал.

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Реакція Коляденко на вихід у фінал

Після здобуття перемоги над представницею Киргизстану українка прокричала "Ірпінь, ми у фіналі".

Це місто є символічним у житті Ірини. Росія зруйнувала квартиру спортсменки в Ірпені, яку вона отримала за бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.

Також спортсменка пережила окупацію. Війну вона зустріла на зборах у Конча-Заспі, однак згодом приїхала до Ірпеня, а трошки пізніше з сім'єю перебралися поруч до Дмитрівки. 10 березня Ірина Коляденко спробувала виїхати з оточеного міста через житомирську трасу.

Перша реакція Ірини Коляденко на перемогу у півфіналі: дивіться відео

Відзначимо, що Айсулуу Тинибекова та Ірина Коляденко вже зустрічалися у півфіналі Олімпіади-2020 і тоді українка поступилася суперниці.