Як голкіпер Динамо U-19 привіз курйозний гол у власні ворота, але став героєм матчу: відеоогляд

Київське Динамо змогло переграти іспанське Депортіво у Юнацькій лізі УЄФА. Голкіпер киян Денис Ігнатенко спершу став невдахою епізоду, але згодом дуже вдало реабілітувався.

Дві сторони голкіпера Динамо

Воротар Динамо Денис Ігнатенко відчув цілу гору емоцій у матчі проти Депортіво. У середині першого тайму 19-річний страж воріт привіз гол у власні ворота та став невдахою епізоду, повідомляє 24 канал.

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"Біло-сині" вирішили будувати атаку через свого голкіпера. Ігнатенко хотів перевести м'яч на інший фланг, але не встиг. Лопес дограв момент до кінця та зняв м'яч з ноги голкіпера, спрямувавши його у сітку воріт Динамо. Ігнатенко схопився за голову після грубої помилки.

Відео привезеного голу Ігнатенком

Цей ляп вдруге вивів іспанців уперед в рахунку (2:1). На щастя, динамівці зрівняли рахунок та перевели гру у серію післяматчевих пенальті.

Матч проти Депортіво став для Дениса Ігнатенка дебютним за Динамо U-19.

Тоді розпочався тріумф Ігнатенка, який зумів повністю реабілітуватись в очах українських уболівальників. Денис реагував по ударах та двічі потягнув 11-метрові удари суперників. Ще одного разу м'яч влучив у каркас воріт.

Сейви Ігнатенка дозволили Динамо пробитись у наступну стадію в Юнацькій лізі УЄФА.

Відео серії пенальті